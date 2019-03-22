Найбільша кількість мільйонерів обліковується у Києві

У розпалі кампанія декларування доходів, отриманих у 2018 році. Наразі громадянами подано майже 100 тис. податкових декларацій про майновий стан і доходи та задекларовано загальний дохід у сумі 13,5 млрд грн. Це майже на 4 млрд грн, або на 38 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Громадянами самостійно визначено до сплати податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб в сумі майже 269 млн грн, що на 36 млн грн більше, ніж у попередньому році. Сума військового збору до сплати становить 42,4 млн грн, або на 5 млн грн більше, ніж у 2018 році.

Доходи в сумі понад 1 млн грн задекларували 1120 громадян, якими визначено до сплати податок майже 88 млн грн, або 33 відсотки від загальної суми податку до сплати. Військового збору мільйонери сплатять 10 млн грн, що становить майже 25 відсотків від загальної суми збору до сплати.

За структурою доходів третина, або 35 відсотків із загальної кількості мільйонерів декларували доходи від операцій з продажу (обміну) майна, 24 відсотка - отримання інших оподатковуваних доходів та 20 відсотків - від надання майна в оренду (суборенду).

Найбільша кількість осіб, які отримали доходи понад мільйон та вже подали декларації, обліковується традиційно у м. Києві - 35 відсотків від загальної кількості (396 осіб), по Харківській та Дніпропетровській областях таких платників 9 відсотків (101 та 96 відповідно).

40% мільйонерів - жінки віком від 18 до 78 років. Наймолодшою задекларовано дохід від успадкування майна, податкові зобов'язання визначено в розмірі 82,5 тис грн.

Наймолодшому чоловіку, який задекларував доходи у сумі понад 1 млн грн, майже 18 років і він сплатить 121,8 тис грн. Найстаршому - 83 роки, він отримав доходи від операцій з відчуження майна.

Найбільшу суму оподатковуваних доходів - понад 500 млн грн - задекларував мешканець Дніпра за операціями отримання у дарунок майна від члена сім'ї першого ступеня споріднення.

Найбільші суми податку до сплати зазначено мешканцями Києва - 3,5 млн грн від операцій з інвестиційними активами та Сумської області - 2,7 млн грн з доходів, отриманих з джерел за межами України у вигляді роялті.

Кількість громадян, які задекларували право на податкову знижку в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла на 8 відсотків і становить більше ніж 27 тис. осіб. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню, визначена платниками податків у розмірі майже 69 млн грн, що на 15 млн грн, або на 28 відсотків більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Нагадуємо, що останній день подання декларації про майновий стан і доходи 2 травня 2019 року.

Прес-служба Державної фіскальної служби України

Державна фіскальна служба України

http://sfs.gov.ua