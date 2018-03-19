Найем: Нацбюро финбезопасности сможет проводить оперативно-разыскные мероприятия на основании аналитической справки

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем считает, что законопроект про Национальное бюро финансовой безопасности Украины выводит это ведомство из подследственности НАБУ и дает ему широкие полномочия.

Найем: Директор НБФБ и его заместители будут выведены из подследственности Госбюро расследований и НАБУ Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект о создании нового правоохранительного органа Национального бюро финансовой безопасности Украины (НБФБ) содержит положения, которые переводят НБФБ в вертикаль президента и предоставляют ему широкие полномочия. Об этом заявил в Facebook народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем.

"Автор законопроекта Нина Южанина... ранее заявила, что готовила законопроект по поручению президента... Если ориентироваться на опубликованный ранее черновик документа, новый орган будет находиться в вертикали президента, а не Кабинета министров. Решение о назначении и увольнении главы НБФБ будет принимать лично глава государства по предложению комиссии из девяти человек - по трое от президента, Кабмина и парламента. При этом, если парламент по какой-то причине не сможет назначить своих представителей (как, например с аудиторами НАБУ), недостающая квота отходит президенту", - рассказал он.

Нардеп отметил, что законопроект не предполагает ликвидацию департаментов расследования экономических преступлений в СБУ, Фискальной службе, Нацполиции и ГПУ.

"В документе нет никаких ограничений при приеме на работу бывших сотрудников этих департаментов. Сама процедура отбора кадров в новом органе - это большой откат назад в вопросе прозрачности, поскольку отборочные комиссии практически в полном составе будут определяться главой ведомства", - предупредил Найем.

Он добавил, что несмотря на заявления власти о новых подходах в деятельности НБФБ, бюро будет иметь право инициировать любые проверки и ревизии.

"Из самого рискованного. Законопроект предполагает внести в Уголовный кодекс новую статью 190-1, которую будет расследовать исключительно НБФБ - присвоение, растрата и завладение бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением. "Инновация" состоит в том, что на данный момент эти правонарушения относятся к подследственности Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Помимо этого, сотрудники НБФБ будут иметь право проводить оперативно-розыскные мероприятия на основании аналитической справки. И отдельно украшение этого праздника жизни состоит в том, что директор НБФБ и его заместители будут выведены из подследственности Госбюро расследований и НАБУ", - подчеркнул Найем.

Он добавил, что НБФБ будет иметь право запрашивать любую информацию, в том числе, материалы досудебного расследования у любых других правоохранительных органов - от Нацполиции до НАБУ.

"Авторы документа предлагают считать НБФБ специализированным правоохранительным органом, хотя по всем признаком является еще одним органом в системе исполнительной власти. В связи со всем этим у меня нескромный вопрос к премьер-министру. Уважаемый Владимир Борисович (Гройсман. - "ГОРДОН"), а где текст законопроекта про Службу финансовых расследований, который был утвержден Кабинетом министров более года назад, но по непонятной причине, до сих пор не подписан и не направлен на рассмотрение Верховной Рады?" - подытожил нардеп.

https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10212203547749947

В декабре прошлого года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что собирается зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о Госбюро финансовой безопасности в течение нескольких дней или недель. Он анонсировал, что "бюро должно стать не спецназом, не "прослушкой", не штурмовиками, а интеллектуальным центром, работа которого будет базироваться на использовании современных риск-ориентированных методов криминального анализа".

28 февраля 2018 года народный депутат от БПП, глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила в Facebook, что законопроект готов, и опубликовала его.

Порошенко заявил, что законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности гарантирует, что ни один из силовиков не сможет "подойти к двери бизнеса".

19 марта законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности зарегистрирован в Верховной Раде.