НАПК начинает тестировать автоматическую систему проверки декларации

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало процесс загрузки деклараций о доходах к системе логического и арифметического контроля деклараций Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, что означает о начале тестирование автоматической системы проверки декларации, заявил 19 октября во время заседания глава НАПК Александр Мангул.

"Это решение является продолжением работы, которую мы провели с внедрение автоматической верификации деклараций и предполагает загрузку деклараций в систему логического и арифметического контроля и проведения проверки в тестовом режиме. Это чрезвычайно важный вопрос, который позволит повысить эффективность проверок деклараций", - заявил Мангул.

Осуществляя логический и арифметический контроль, система согласно утвержденных правил присваивает каждой декларации Показатель рейтинга риска. Такой показатель отражает степень несоответствия сведений в декларации и имеющиеся в ней риски, в зависимости от которых Система будет определять целесообразность и обоснованность проведения полной проверки конкретной декларации.

Отметим, что автоматизированный обмен информацией является одной из ключевых составляющих логического и арифметического контроля деклараций и предусматривает обмен информацией с 16-ю государственными реестрами. Сейчас соответствующие протоколы и порядки обмена согласованы и подписаны по 9-ти реестров.

Как сообщалось, недавно Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд девять протоколов об административных правонарушениях, среди которых протокол в отношении судьи Верховного суда Украины Александра Потыльчака по результатам проверки представленной им декларации за 2015 год.