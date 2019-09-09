НАПК обвинило главу Укравтодора в недостоверном декларировании

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) обвинило и. о. главы государственного "Укравтодор" Славомира Новака в декларировании недостоверных сведений "на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц". По этому вопросу НАПК уже отправило в суд административные протоколы.

По данным НАПК, в декларации за 2017 год чиновник недостоверно указал стоимость автомобиля и сумму средств, размещенных на банковских счетах. Всего установлено декларирования недостоверных сведений на сумму более 189 тыс. грн.

Впрочем, следует отметить, у НАПК к Новаку возникали претензии еще в 2017 году. Правда, по другому вопросу. Тогда ведомство обвинило его в нарушениях при назначении сотрудников.

Также напомним, что в июне 2019 года в Окружной административный суд Киева поступил иск об его увольнении. Истец просил суд признать противоправным и отменить распоряжение о его назначении главой госагентства. А 24 апреля 2018-го в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Новака с занимаемой должности.