НАПК внесло предписание министру культуры Нищуку за балетный "клан" в ансамбле Вирского

Также внесли предписание председателю Госслужбы по вопросам труда.

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписания министру культуры Украины Евгению Нищуку и председателю Государственной службы Украины по вопросам труда Роману Чернеге относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Такое решение НАПК приняло на сегодняшнем заседании, сообщили в пресс- службе Нацагентства.

"Внесение предписание министру культуры Украины о нарушении должностными лицами министерства требований ст. 28 закона "О предотвращении коррупции", а именно непринятии мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в деятельности генерального директора - художественного руководителя Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины им. П.Вирского Мирослава Вантуха. Установлено наличие у художественного руководителя ансамбля потенциального конфликта интересов, который заключается в прямом подчинении близких ему лиц. А именно его дочь работает помощником балетмейстера ансамбля, сын - главным администратором, зять - артистом балета высшей категории, а внучка - артисткой балета", - говорится в сообщении.

Также НАПК внесло предписание председателю Госслужбы Украины по вопросам труда Роману Чернеге в отношении его заместителя Игоря Шумелюка, который безосновательно отказал в предоставлении копий материалов дисциплинарного производства на законное требование Нацагентства со ссылкой на нормы законов "О государственной службе" и "О доступе к публичной информации".

По данным НАПК, Госслужба по вопросам труда открыла дисциплинарное производство в отношении первого заместителя начальника Главного управления Гоструда в Одесской области относительно возможного получения им подарков.

"Предписание Национального агентства является обязательным для исполнения. О результатах выполнения предписания НАПК должностное лицо, которому оно адресовано, информирует Нацагентство в течение десяти рабочих дней со дня получения предписания", - добавляют в НАПК.

Кроме того, НАПК направило в суд протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 172-7 КУоАП, в отношении командира войсковой части А4615 Минобороны Виктора Кузьменко. Военнослужащий принял на должность близкое лицо, не сообщив о реальном конфликте интересов.