Напрацьовано два підходи для зниження тарифів на газ для населення, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що для зниження тарифів на газ для українців розроблено два підходи

Про це він повідомив на сторінці у Facebook.

За його словами, на виконання доручення президента України Володимира Зеленського, під час наради з керівництвом Міненерго, НАК "Нафтогаз", НКРЕКП, Оператором ГТС та представниками Офісу президента було напрацьовано два підходи, які дозволять знизити тарифи на газ для населення.

"Перший підхід - це формування тарифів на газ за формулою "ціна на європейських хабах "мінус" транспортування газу до України", який пропонує Міністерство енергетики", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр повідомив, що пропонується тимчасово обмежити маржу для газопостачальників, що суттєво знизить тарифи "і нівелювання спроб спекулянтів зберегти надприбутки в умовах формування нових європейських правил".

"Другий підхід, який пропонує державна компанія "Нафтогаз", - це посилення конкуренції на ринку шляхом обов'язкової публікації всіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ, як це вже робить "Нафтогаз", - наголосив Шмигаль.

За його словами, пропонується, аби газопостачальні компанії почали активно конкурувати за базу споживачів, що призведе до зниження тарифів у межах відкритих торгів. Очікуваний результат: посилення конкуренції та, як наслідок, суттєве зменшення платіжок для українців.

Прем'єр додав, що за результатами наради з відповідальними відомствами сформовано механізм, який дозволить зменшити ціну на транспортування газу.

"НКРЕКП терміново починає ретельну перевірку всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на цю послугу", повідомив він.