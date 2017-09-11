Нардепа Богуслаева подозревают в незаконной продаже 56% акций "Мотор Сичи"

Служба безопасности Украины подозревает экс-регионала, почетного президента машиностроительного завода "Мотор Сич", народного депутата Вячеслава Богуслаева (депутатская группа "Воля народа") в незаконной продаже 56% акций предприятия инвесторам из Китая. Об этом свидетельствует решение Шевченковского районного суда от 7 сентября.

Согласно документу, 6 апреля 2016 завод получил от компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова) 100 млн долларов кредитных средств под 0,3% годовых в рамках договора займа от 29 января 2016 года с китайской компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd.

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment является владельцем 100% уставного капитала компании Hong Kong Skyrizon Holding Limited (Гонконг), которая в свою очередь является владельцем 100% уставного капитала компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

В дальнейшем, в течение прошлого года, некий гражданин Украины продал 56% акций ПАО "Мотор Сич" доверенным лицам собственника китайской Beijing Skyrizon. При этом, в решении суда указано то, что ранее этот гражданин напрямую владел 15,83% акций предприятия. Также ему принадлежали 17,3% "Мотор Сичи" через подконтрольную Business House Helena и 15,7% через компании ООО "Гарант Инвест", ООО "Гарант Альфа", ЗАО "Торговый дом "Елена", СК "Мотор Гарант" и другие структуры.

Данные декларации об имущественном состоянии и доходах Богуслаева позволяют утверждать, что именно он осуществил указанную сделку, поскольку, согласно документу, в 2016 году пакет акций "Мотор Сичи", принадлежащий нардепу, сократился с 15,8% до 1%.

Напомним, Генпрокуратура расследует растрату более 350 млн гривен на предприятии "Мотор Сич".

Решением суда, все активы и имущество завода арестованы и любые сделки с ними запрещены. Также Фонд госимущества снял с торгов акции предприятия.

