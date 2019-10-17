Нардепы приняли в целом законопроект по управлению безопасностью автодорог

Народные депутаты во втором чтении и в целом приняли проект закона No1061, который был определен Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный, по управлению безопасностью автомобильных дорог. Соответствующее решение поддержали 316 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог направлен на создание правового регулирования аудита безопасности автомобильных дорог путем независимой, детальной, системной, технической оценки инженерных решений относительно составляющих автомобильных дорог с целью определения их влияния на обеспечение безопасности дорожного движения, которая осуществляется на всех этапах от планирования до ввода в эксплуатацию и во время эксплуатации с целью обеспечения безопасности дорожного движения и интегрирования автомобильных дорог Украины в международную сеть автомобильных дорог с высоким уровнем безопасности дорожной инфраструктуры и достижения значительного снижения уровня аварийности на дорогах общего пользования.

При подготовке законопроекта ко второму чтению в комитет поступило 49 предложений, 16 из которых были учтены, а 33 - отклонены.

Добавим, 12 сентября парламентарии в первом чтении приняли законопроект No1061. Соответствующее решение поддержали 248 народных депутатов.

Напомним, на дороги в 2020 году в Госбюджете предусмотрено рекордное финансирование - 74 млрд грн.