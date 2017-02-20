Насалик: альтернатива углю-антрациту с Донбасса - российский или южноафриканский

Украина вместо угля антрацитной группы с неподконтрольных территорий может поставлять его из России или Южно-Африканской Республики, но он будет в два раза дороже, констатировал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

"Альтернативные источники можно найти, начиная с завтрашнего дня. Но что мы меняем. С завтрашнего дня мы можем начать поставку антрацитной группы угля с Кузбасса, только вместо своих шахтеров будем платить деньги российским шахтерам, вместо поступлений в бюджет в Украину мы будем платить в российский бюджет", - сказал он в эфире программы "Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой" в воскресенье вечером.

И.Насалик также добавил, что угледобывающие предприятия Донбасса зарегистрированы в Украине, и налоги поступают в бюджет Украины.

По словам министра, продолжение блокады поставок угля с неподконтрольных территорий приведет к дестабилизации украинской энергосистемы, остановке металлургических предприятий, что приведет к снижению поступлений валюты в Украину, а также к потере 300 тыс. рабочих мест.

На уточняющий вопрос об альтернативах углю-антрациту с Донбасса И.Насалик ответил, что "альтернативные (источники - ИФ) есть. Это - из России - но будет в два раза дороже. Из той же Южно-Африканской Республики, только срок его поставки будет 40-50 дней, и он будет в два раза дороже, чем украинский".