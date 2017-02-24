Насалик: Четыре проекта дают возможность сэкономить 3,5 млн. тонн угля

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик на "Часе вопросов к правительству" отчитался перед народными депутатами о состоянии прохождения осенне-зимнего периода в условиях чрезвычайных мер.

Министр прежде всего отметил важность формирования объективного информационного пространства. "Деформированное информационное пространство создает искаженное общественное мнение, общественная мысль порождает действия, которые будут иметь соответствующие последствия", - подчеркнул министр. Учитывая это, он остановился на нескольких мифах, которые распространяются в информационном пространстве относительно подготовки к зиме и прохождения осенне-зимнего периода, а также действий по замещению использования угля антрацитовой группы.

Игорь Насалик рассказал о 4-х проектах, два из которых завершены в 2016 году, а два внедряются и планируются к реализации в 2017 году:

- перевод двух блоков Змиевской ТЭС на уголь газовой группы, что дает возможность сэкономить 1 млн тонн угля;

- строительство ВЛ 750 кВ "Запорожская АЭС - Каховская" - дает возможность экономить 750 тыс. тонн угля;

- ВЛ 750 кВ "Ровенская АЭС - ПС "Киевская" - проект дал возможность диверсифицировать 1 млн 400 тыс. тонн угля;

- строительство на Днестровской ГАЭС, что позволит экономить 700 тыс. тонн угля.

"В целом проекты, которые уже внедрены и будут внедрены в этом году, дают возможность сэкономить 3,5 млн. тонн угля марки "А", а это 1/3 поставки из неконтролируемой территории", - подытожил министр.

Игорь Насалик отметил, что методика подготовки складов тепловой генерации предусматривает формирование 30-дневного запаса топлива. В то же время в летние месяцы, с мая по август, срабатывание угля было на 10-15 процентов больше, чем зимой, поскольку атомная генерация работала 9 блоками. "Нам удалось разблокировать хозяйственную часть работы атомной генерации и вывести в необходимый режим, который есть на сегодня", - подчеркнул министр.

Кроме того, он отметил, что в январе удалось выйти на показатель угля на складах 2,2 млн тонн, и уголь в зимний период не только не срабатывали, а, наоборот, накапливали.

Министр подчеркнул, что основная задача - это сбалансировать энергосистему и минимизировать возможность отключений, а также максимально загрузить энергоблоки, которые работают на угле газовой группы, и уменьшить нагрузку на блоки, работающие на угле марки А. "Нам удалось уменьшить генерацию с 36 тыс. тонн антрацита до 12 тыс. тонн, а план по атомной генерации в прогнозном балансе в марте составит 59%", - сообщил Игорь Насалик.

Кроме того, Министр развеял мифы относительно применения формулы Роттердам + и подчеркнул, что цена угля для тепловой генерации составляет 1730 грн.

В конце выступления он остановился на важности взвешенных совместных решений тех людей, которые остались на оккупированной территории.

"Я не сомневаюсь, что Украина будет восстановлена, будут восстановлены границы Украины, что мы будем великой нацией", - завершил выступление Игорь Насалик.

Инф. Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.