Насалик инициирует запрет ввоза антрацита из России

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины будет инициировать запрет ввоза угля марки "А" с территории Российской Федерации.

Об этом в комментарии журналистам сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я буду вносить на рассмотрение правительства распоряжение о том, чтобы уголь антрацитовой группы не шел с территории России. И схема, которая планируется, предусматривает, что уголь будет идти теми же путями, но будет в два раза дороже. Важно, чтобы мы этого не приняли", - отметил Насалик.