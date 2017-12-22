Насалик о "Нафтогазе": эфемерная структура

Рынок газа не будет создан в Украине, пока будет существовать "Нафтогаз Украины", считает министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Мы имеем закон о рынке газа, но не имеем рынка газа. Пока будет существовать эфемерная структура под названием НАК "Нафтогаз Украины", рынка газа в Украине не будет. Без демонополизации "Нафтогаза Украины" не будет двигаться в этом направлении, - цитирует министра "Слово и Дело" со ссылкой на "Укринформ.

Игорь НасаликМинистр энергетики и угольной промышленности УкраиныНасалик намерен провести реструктуризацию НАК "Нафтогаз Украины"Сказано 15 апреля 2016 г.Статус обещания: В процессе

Он подчеркнул, что для создания рынка газа из структуры "Нафтогаза" должна быть выделена функция транспортировки газа.

"Министерство выполнило все свои обязательства. У "Нафтогаза", очевидно, своя политика, которая полностью отличается от политики государства. Не может структура, которая паразитирует на "Укртрансгазе", монополизировав рынок Украины, создавать рыночные условия, - отметил Насалик.

Аудитор за 42 миллиона гривен проверит деятельность "Нафтогаза"Проверка "Нафтогаза" касается индивидуальных договоров, заключенных до рамочных договоров о поставке газа с европейскими поставщиками по результатам проведенных процедур закупок.

Напомним, что в начале ноября "Нафтогаз" заявил, что уже не является монополистом на газовом рынке Украины. Чтобы подтвердить или опровергнуть этот статус, компания решила обратиться к регулятору с просьбой о проведении соответствующей проверки. После этого Антимонопольный комитет Украины обратился к "Нафтогазу" с просьбой предоставить материалы анализа, свидетельствующие о том, что компания утратила монопольное положение на украинском рынке газа.

Как сообщалось, словацкий суд 20 декабря, по решению Стокгольмского арбитража по иску компании "Югаз", арестовал поставки газа в адрес НАК "Нафтогаз Украины".