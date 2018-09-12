Насалик заявил о повышении цены на газ

Стоимость газа для промышленности и населения после переговров украински властей с представителями Международного валютного фонда будут выровнены. Такое заявление сделал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, пишет Укринформ.

"Продление (действия постановления о возложении спецальных обязанностей, - ред.) на протяжении 1,4 года вносило министерство. Каков будет результат переговоров? Премьер уже озвучил, что мы не можем вести неконструктивные разговоры с МВФ. Будет повышение. На сколько и какое - я сказать не могу, ибо я не являюсь участником переговоров", - заявил глава Минэнерго.

При этом он выразил мнение, что повышение, скорее всего, выровняет цену на газ для населения и для промышленности.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что цена на газ для украинцев повысится в любом случае.