Насиров заявил, что в 2017 году прогнозируется увеличение платежей в госбюджет на 99,5 млрд грн

Госфискальная служба планирует собрать в 2017 году на 19,2% больше средств, чем в прошлом году, сообщил глава ведомства Роман Насиров.

Насиров: Реализация планов на 2017 год позволит продолжить повышение социальных стандартов в Украине, улучшит имидж ГФС и усилит доверие к фискальным органам Фото: Роман Насіров / Facebook

В 2017 году прогнозируется увеличение платежей в Государственный бюджет на 99,5 млрд грн или на 19,2% по сравнению с 2016 годом, сказал глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров во время пресс- конференции 25 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно прогнозам ГФС, НДС с ввезенных товаров должен увеличиться на 31,3 млрд грн (17,3%), с произведенных в Украине - на 26,3 млрд (48,6%), а поступления акцизного налога - на 16,5 млрд (29 9%).

"Также мы продолжаем выступать за налаживание диалога с предпринимателями. Реализация планов на 2017 год позволит продолжить повышение социальных стандартов в Украине, улучшит имидж ГФС и усилит доверие к фискальным органам", - отметил Насиров.

Государственная казначейская служба Украины сообщала, что госбюджет Украины за 2016 год недовыполнен по доходам на 1,7%. Отмечалось, что доходы в 2016 году составили 616,2 млрд грн при плане 627,2 млрд.

Исполняющий обязанности главы ГФС Мирослав Продан сказал во время пресс- конференции, что в 2016 году таможни перечисли в бюджет более 235 млрд грн платежей, сообщает пресс-служба ведомства.