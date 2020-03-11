Нацбанк 10 марта продал на межбанке рекордные $270 млн для поддержки гривни

10 марта для сглаживания колебаний Национальный банк проводил интервенции по продаже валюты. За день регулятор продал $270 млн.

Об этом сообщается на странице НБУ в Facebook.

В Нацбанке отметили, что вчера на межбанковском валютном рынке спрос существенно превышал предложение.

"Такая ситуация была обусловлена прежде всего психологическими факторами, ведь настроения участников финансовых рынков ухудшились из-за распространения в мире коронавируса и шокового падения цен на нефть в последние дни. Для сглаживания колебаний Национальный банк проводил интервенции по продаже валюты. Сегодня с этой целью было продано $270 млн. В то же время почти вся сумма была продана в течение первой части дня, а после обеда ситуация на валютном рынке была относительно спокойной и не нуждалась в существенном вмешательстве со стороны НБУ. Фундаментальных факторов для существенного ухудшения ситуации пока нет. Украина продолжает наращивать поставки товаров за рубеж по основным статьям экспорта, в то же время мы не являемся экспортерами нефти, поэтому снижение цен на этот товар дает скорее большую экономию на импорте энергоносителей", - рассказали в Нацбанке.

В НБУ добавили, что хоть приток инвестиций нерезидентов в ОВГЗ и приостановился на фоне ухудшения настроений во всем мире, однако панического вывода инвестиций из Украины не наблюдалось.

"В целом статистика валютного рынка с начала года является достаточно позитивной. За этот период Национальный банк купил валюты на $360 млн больше, чем продал. На наличном рынке предложение валюты также преобладало над спросом - по состоянию на начало недели население продало валюты почти на $500 млн больше, чем купило", - говорится в сообщении.

Напомним, курс гривни к доллару на закрытии межбанка во вторник, 10 марта, снизился до 25,38/25,41 грн/$. Это минимум с августа 2019 года.

Падение курса гривни произошло на фоне неопределенности на мировых рынках из-за неожиданного провала переговоров организации ОПЕК+ в Вене 6 марта. Встреча закончилась полным разрывом альянса между Россией и ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, который с 2017 года руководил мировым ценам на нефть путем согласованных сокращений добычи. 9 марта цены на нефть упали на 25%. Вслед за ними обвалились и мировые фондовые рынки. Индекс Dow Jones в понедельник потерял 7,8%, S&P 500 - 7,6%, а Nasdaq Composite снизился на 7,3%. 10 марта, и цены на нефть, и фондовые рынки по всему миру выросли.