Нацбанк: для Украины работа с МВФ - это знак качества

Национальный банк не меняет свои прогнозы относительно поступления средств МВФ в текущем году. Как сообщил UBR.ua заместитель председателя НБУ Олег Чурий, в центробанке ожидают два транша на $3 млрд.

"Все зависит от того, как успешно Украина будет выполнять взятые обязательства. Это, в первую очередь, касается земельной и пенсионной реформ, антикоррупционной программы и приватизации. Наш прогноз, что мы получим два транша на $3 млрд", - отметил он.

При этом чиновники допускают задержки с выделением средств в случае медленного выполнения наших обязательств. Как показал почти год жизни без МВФ в 2016 году, Украина хоть и со скрипом, но выполнила пункты, которые не устраивали МВФ.

"Сегодня мы не рассматриваем вариант прекращения программы. Если будем затягивать с выполнением условий, то получим транш с задержкой. Но это не является чем-то критичным. Резервы НБУ на высоком уровне, и они пополняются не только за счет новых долговых заимствований, но и за счет покупки на межбанке", - отметил Чурий.

В центробанке подчеркивают, что сотрудничество с МВФ особенно важно в долгосрочной перспективе и прекращение программы с Фондом будет очень негативным фактором, который повлияет на возможность Украины обслуживать внешние обязательства.

"Мы знаем, что в ближайшие несколько лет Украине предстоит заплатить порядка $13 млрд. Также транши МВФ важны для проведения реформ", - отметил Чурий.

Еще сотрудничество с Международным валютным фондом необходимо для работы с другими глобальными кредиторами.

"Программа МВФ -это знак качества для инвесторов в том, что в украинские бонды можно инвестировать. Наличие программы с МВФ - это низкие ставки по внешним займам. Расчет, что можно обойтись валютой, полученной за счет ее покупки на межбанке, это идея, которая не имеет под собой реальных оснований", - подчеркнул заместитель председателя НБУ.

Український Бізнес Ресурс

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