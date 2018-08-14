Нацбанк на аукціоні продав $66,6 млн

НБУ намагається підтримати курс гривні

На аукціон обсягом до $100 млн було подано 46 заявок на загальну суму $98,1 млн за курсом від 27,465 грн/$1 до 27,47 грн/$1.

Національний банк України на аукціоні з продажу валюти у вівторок задовольнив 22 заявки на загальну суму $66,6 млн. Про це повідомляється на сайті регулятора 14 серпня.

На аукціон обсягом до $100 млн було подано 46 заявок на загальну суму $98,1 млн за курсом від 27,465 грн/$1 до 27,47 грн/$1.

Курс відсікання був встановлений на рівні 27,46 грн/$1. Середньозважений курс за підсумками аукціону склав 27,4619 грн/$1.

За даними НБУ, довідкове значення курсу гривні до долара у вівторок, 14 серпня, знизилося до 27,4655 грн/$1 з 27,3382 грн/$1 днем раніше.

Під час попереднього аукціону, 3 серпня, НБУ задовольнив 18 заявок на суму $50 млн. Всього на аукціон обсягом до $50 млн була подана 41 заявка на загальну суму $75,5 млн за курсом від 27,04 грн/$1 до 27,095 грн/$1. Середньозважений курс за підсумками аукціону склав 27,0886 грн/$1.

Минулого тижня стало відомо, що міжнародні резерви України впали на $230 млн. У НБУ пояснили це здійсненням платежів за держборгом і інтервенціями на міжбанку.

Керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times, фінансист Ерік Найман вважає, що кінцевою метою НБУ є рух курсу національної валюти на рівень 30-32 гривень за долар.