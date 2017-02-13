Нацбанк начал стресс-тестирование еще 37 банков

Национальный банк с 13 февраля начинает диагностическое обследование качества активов и достаточности капитала 37 банков, которые еще не прошли эту процедуру.

Об этом сказала заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, сообщает пресс-служба НБУ.

"В 2015-16 годах НБУ осуществил проверку первых 60 банков по размеру активов. Теперь настала очередь продиагностировать остальных банков, размер активов которых менее 2% активов банковской системы. Этот процесс пройдет в два этапа - до 1 июня и 1 августа 2017 года, еще некоторое время продлится согласование с банками результатов диагностирования и при необходимости формирование на их основе программ докапитализации", - говорит Рожкова.

В НБУ отмечают, что из топ-60 банков, которые уже прошли диагностику, 21 банк с самого начала не нуждался в докапитализации, 9 банков по состоянию на начало февраля 2017 года выполнили утвержденные НБУ программу докапитализации в полном объеме, 4 банки - "Крещатик", "Фидобанк", "Платинум Банк" и "Фортуна-банк" - за невыполнение программ докапитализации, признаны неплатежеспособными. 26 банков выполняют взятые на себя обязательства по докапитализации в соответствии с утвержденным графиком.