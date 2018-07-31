Нацбанк назвал факторы, обвалившие гривну в июле

В июле украинская валюта упала с 26 почти до 27 гривен за доллар

Для регулирования курса валют регулятор осуществлял валютные интервенции на межбанке, продав 63 млн долларов.

В последние две недели курс гривны снижается из-за нескольких факторов. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает пресс-службы Национального банка.

В НБУ утверждают, что курсовые колебания вызваны, в том числе, активным перечислением компаниями дивидендов за границу (с начала июля с этой целью было куплено почти 300 млн долларов) и выходом нерезидентов из облигаций внутреннего госзайма (с начала июля объем ОВГЗ в портфелях нерезидентов сократился почти на 1,3 млрд гривен).

Кроме того, на курсовую динамику на прошлой неделе также влияли значительные объемы возврата НДС в конце месяца, что значительно уменьшает объем свободной продажи валюты, а также увеличение спроса на наличную валюту, в частности со стороны теневого аграрного сектора в связи с началом сезона.

Для сглаживания валютных колебаний НБУ выходил с валютными интервенциями - с начала прошлой недели на рынке было продано 148 млн долларов. Сегодня Нацбанк объявил аукцион по продаже еще 50 млн долларов, в ходе которого получено заявок на покупку 46,7 млн долларов. По результатам аукциона НБУ продал 28,1 млн долларов по цене отсечения 26,86 грн/долл.

С начала июля НБУ купил на межбанковском валютном рынке 99 млн долларов и продал 163 млн. долларов. Таким образом, чистая продажа валюты Национальным банком на межбанке в июле составила около 63 млн долларов.

Отметим, в первом полугодии гривна лидировала среди мировых валют по укреплению относительно доллара, а в июле началось падение украинской валюты.