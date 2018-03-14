Нацбанк отказывается от монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек

Национальный банк Украины принял решение прекратить чеканить монеты мелких номиналов 1, 2, 5 и 25 копеек, сообщил исполняющий обязанности главы центробанка Яков Смолий.

"Национальный банк Украины прекращает чеканить монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. Все эти номиналы разменных монет будут и далее находиться в обращении, однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов", - сказал он во время пресс- конференции в Киеве в среду.

Соответственно, с 1 июля в Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов: сумма чека, которая заканчивается на 1-4 коп., будет округляться в сторону уменьшения до ближайшей суммы, заканчивающейся на 0 коп.; сумма, которая заканчивается на 5-9 коп., будет округляться в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 коп.

В то же время Смолий отметил, что монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 коп. будут продолжать выполнять функцию средства платежа. В случае наличия у покупателя монет мелких номиналов он и далее сможет ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю сдачу этими номиналами.

Кроме того, добавил он, инициатива по округлению сумм чеков не повлияет на цены товаров и услуг и не отразится на инфляции.

В целом, отметил Смолий, решение Национального банка направлено на повышение удобства и упрощение повседневного использования наличных, а также на стимулирование безналичных расчетов в стране.

"Если экстраполировать эти решения на сегодняшнюю структуру наличных денег в обращении, из него исчезнет почти 60% от общего количества монет в обращении - это более восьми миллиардов монет мелких номиналов. В то же время более чем один миллиард банкнот будет заменен монетами. Поэтому среднее количество монет сократится вдвое, а банкнот в обращении станет на 40% меньше. Этот эффект мы увидим уже через два-три года", - сказал он.

по материалам: Интерфакс-Украина