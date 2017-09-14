Нацбанк ожидает $ 2 млрд от МВФ до конца 2017 года

До конца этого года Национальный банк Украины ожидает поступления $ 2 млрд от Международного валютного фонда. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

В связи с чем НБУ сохраняет прогноз роста международных резервов страны до $ 20 млрд на конец текущего года с $ 18 млрд на начало сентября.

"Ожидаем до конца года плановые платежи до $ 800 млн - основная сумма плюс проценты. В то же время сохраняем наш прогноз повышения резервов до $ 20 млрд", - заявил заместитель главы центробанка Олег Чурий.

Он также уточнил, что к настоящему времени размер резервов уменьшился с $ 18 млрд, из-за выплат $ 500 млн процентов по еврооблигациям и около $ 100 млн интервенций на валютном рынке.

Открытая в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17 млрд долларов первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы и выделение траншей. В 2015 году Украина получила только два транша - 5 млрд долларов в марте и 1,7 млрд долларов - в августе. В сентябре 2016 года МВФ выделил Украине третий транш - на 1 млрд долларов, в апреле 2017 года МВФ выделил Украине четвертый транш - на 1 млрд долларов.

4 апреля 2017 года МВФ обнародовал Меморандум сотрудничества с Украиной, в котором сказано о необходимости ускорения темпа реформ. Создание в Украине прозрачного рынка земли в МВФ назвали одним из необходимых условий построения современной рыночной экономики. Также правительство обязалось провести пенсионную реформу и усилить борьбу с коррупцией.

По материалам: Интерфакс-Украина

