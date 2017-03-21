Нацбанк ожидает поступления транша МВФ до апреля

Нацбанк допускает возможность рассмотрения выделение Украине следующего транша на 1 млрд долларов в конце марта.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий, передают Українські Новини.

По его словам, 20 марта монетарный комитет НБУ провел внеплановый пересмотр своих макропрогнозов после переноса Международным валютным фондом украинского вопроса. НБУ уже предоставил свои расчеты фонда.

Согласование обновленных прогнозов возможно в течение 2 дней, а заседание совета директоров МВФ может состояться уже в конце марта.

Ранее сообщалось, что Перенесли на неопределенный срок. В МВФ исключили вопрос транша Украине с повестки дня заседания 20 марта