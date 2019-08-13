Нацбанк подал встречный иск к Коломойскому на 4,3 млрд грн

Национальный банк подал встречный иск против бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского.

Об этом говорится в решении Северного апелляционного хозяйственного суда No 910/5172/19 от 8 августа, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Первоначальный иск по этому делу - иск Игоря Коломойского к Национальному банку, который просит суд признать недействительным свое поручительство по кредиту рефинансирования на 4,3 млрд грн, привлеченным в НБУ.

Согласно судебным материалам, Коломойский утверждает, что уполномоченные лица НБУ не имели достаточного объема полномочий на заключение кредитного соглашения, ввиду отсутствия кворума на заседании правления НБУ.

Ранее Игорь Коломойский подал в Хозяйственный суд Киева пять новых исков к Нацбанку и ПриватБанку.

Окружной административный суд Киева два года изучал иск Игоря Коломойского против НБУ, Кабмина, ФГВФЛ и НКЦБФР, чтобы 18 апреля решить: национализация ПриватБанка была незаконной, а его переход в государственную собственность - недействительным.

Кроме того, суд 18 апреля полностью удовлетворил иск подконтрольной бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd и отменил перечень связанных с ПриватБанком физических и юридических лиц. Это отменяет bail-in на 29,4 млрд грн.

Нацбанк выступил категорически против этих решений и оспорит их в апелляции.

Жалобу на решение киевских судей подаст и Минфин, который вложил в банк для его спасения 155,3 млрд грн.

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