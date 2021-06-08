Нацбанк погодив призначення Бьоша головою "Приватбанку"

Національний банк погодив кандидатуру Герхарда Бьоша на посаду голови правління "Приватбанку" - про це пресслужба НБУ повідомила 8 червня.

Таке рішення правління регулятора ухвалило після розгляду пакета документів та співбесіди.

Голова Нацбанку Кирило Шевченко прокоментував це рішення.

"Ми вітаємо Герхарда Бьоша з погодженням його кандидатури на посаду голови правління "Приватбанку" та впевнені, що його професіоналізм сприятиме подальшому розвитку банку", - цитує Шевченка повідомлення Нацбанку.

Герхард Бьош обійматиме цю посаду протягом п'яти років. За даними НБУ, з 2010 по квітень 2021 року він був першим заступником голови банку "Райффайзен".

У травні наглядова рада "Приватбанку" призначила Герхарда Бьоша новим головою правління.

На початку 2021 року завершився термін дії контракту з головою правління "Приватбанку" Петром Крумханзлом, який очолював банк упродовж останніх трьох років.

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