Нацбанк пока не может назвать точную дату визита МВФ

Национальном банке считают вполне возможным получение очередного транша от МВФ до конца года в случае выполнения Украиной всех обязательств.

Об этом на брифинге в четверг сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий, сообщает корреспондент Укринформа.

"По поводу визита миссии МВФ на сегодня не известны точные даты, мы ожидаем визита",- сказал Чурий. Читайте также: МВФ: Рост мировой экономики - момент возможностей для Украины

Он отметил, что получение транша от МВФ возможно в случае выполнения Украиной всех обязательств. Это и пенсионная реформа, и приватизация, и антикоррупционные меры.

"Выполнение условий делает возможными все шансы получить до конца этого года 2 млрд долл.",- добавил Чурий.