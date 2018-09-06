Нацбанк повысил учетную ставку. Что это значит для украинцев

Национальный банк принял решение повысить учетную ставку на 0,5% до 18%. Такое решение глава НБУ Яков Смолий озвучил на пресс-брифинге в четверг, 6 сентября, по итогам проведенного накануне заседания правления Нацбанка по вопросам монетарной политики. Об этом сообщает ubr.ua.

Почему сделали - версия НБУ

Свое решение чиновники объяснили высокими инфляционными рисками и стремлением НБУ выполнить поставленные в рамках инфляционного таргетирования задачи: 8,9% к концу нынешнего года.

"Базовая инфляция в июле замедлилась до 8,8% в годовом измерении. Впрочем, все еще высокие значения показателя свидетельствуют о сохранении существенного фундаментального инфляционного давления. Это прежде всего является результатом высоких темпов роста реальной заработной платы, которое приводит к увеличению производственных затрат и устойчивому росту потребительского спроса", - сказал Смолий.

При этом девальвация гривни, уверен глава НБУ, не окажет значительного влияния на гривну. Дело в том, пояснил чиновник, что валюты основных торговых партнеров Украины обесценились с начала года куда существеннее, чем гривня. И добавил, что с начала года национальная валюта Украина девальвировала всего на 1,5%.

С начала III квартала чистая продажа НБУ доллара для поддержания курса гривни составила свыше $700 млн.

Ключевым условием снижения инфляции до целевых показателей, уверены в НБУ, остается успешное продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

Реакция рынка

Стоит отметить, что сюрпризом решение НБУ для рынка не стало. Предыдущие повышения ставки чиновники проводили даже невзирая на замедление темпов инфляции. Хотя каждый раз поясняли, что меры носят превентивный характер - инфляционные риски, по оценкам нацбанковцев, оставались высокими. Потому, увеличение учетной ставки на фоне девальвирующей гривни - ожидаемый шаг.

"Многие участники рынка уже несколько недель корректируют свою тактику с оглядкой на повышение ставки. Например, активно привлекают кредиты рефинансирования, чтобы получить ресурс подешевле. Да и откровенно провальные аукционы Минфина по продаже гривневых ОВГЗ - за последние 2 недели удалось разместить бумаг совокупно на 36 млн грн. - косвенно демонстрируют настроения банков. Ведь после увеличения ставки вырастет и доходность ОВГЗ", - поясняет финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Впрочем, эксперты сомневаются, что Нацбанк сумеет достичь значительного эффекта от повышения учетной ставки. Ни в части удержания инфляции, ни в части повышения привлекательности минфиновских инструментов.

"Повышение ставки - не вполне адекватный ответ Нацбанка на существующие в экономике вызовы. Но он не стал ни для кого сюрпризом. У НБУ нет возможности как-то по-иному повлиять на ситуацию, поэтому он задействует реально самый сильный в их арсенале инструмент. Повышение ставки отчасти может несколько замедлить девальвацию гривни, что косвенно будет сдерживать инфляцию. Но это точно не сделает ОВГЗ более привлекательным инструментом для банков. Просто потому, что даже повышенная их доходность будет съедаться ожидаемой девальвацией", - прокомментировал управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

Что будет дальше

Повышение учетной ставки приведет к росту стоимости гривневых ресурсов. На практике это выльется в повышение ставок по депозитам и кредитам. Впрочем, на фоне девальвации они и без решения НБУ плавно растут начиная с середины июля - люди снимают вклады, конвертируя их в валюту или дорожающие товары. К примеру, средневзвешенная доходность годовых вкладов в гривне выросла за этот период с 14,12 до 14,45% годовых.

По мере увеличения стоимости ресурса, будут дорожать и кредиты для бизнеса. На что учетная ставка окажет минимальное влияние, так это на короткие беззалоговые займы для людей. Эффективная ставка на уровне 50-70% годовых перекрывает грядущее увеличение расходной части банков на выплату процентов по депозитам. В то время как конкуренция за клиента в этом сегменте кредитования очень высока.

Также мы сообщали, что НБУ укрепил официальный курс гривни после ее роста и на межбанковском рынке.