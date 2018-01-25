Нацбанк повысил учетную ставку до 16% с 14,5%

Национальный банк Украины решил повысить с 26 января учетную ставку до 16% с 14,5%, сообщается на сайте центробанка.

Решение "О размере учетной ставки" No 43-рш утверждено правлением НБУ 25 января 2018 года.

"Более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возврату в целевой диапазон в 2019 году", - прокомментировали в Нацбанке.

В случае отсутствия существенных признаков снижения инфляционного давления в ближайшей перспективе НБУ может прибегнуть к дальнейшему повышению учетной ставки с целью возврата инфляции к установленным среднесрочным целям.

Напомним, что в декабре 2017 года Нацбанк повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5%.

Сообщалось, что 27 октября НБУ повысил учетную ставку из-за скачка инфляции с 12,5% до 13,5%.

Как известно, изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.