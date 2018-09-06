Нацбанк повысил учетную ставку до 18%

Национальный банк Украины повысил свою учетную ставку на 0,5%, до 18% годовых. Такое решение принято правлением НБУ. Новая ставка начинает действовать с 7 сентября.

При этом учетная ставка НБУ повышается четвертый раз подряд в текущем году - после предыдущего повышения в июле до 17,5% годовых. Ранее Нацбанк 2 мес. сохранял учетную ставку на уровне 17,5% годовых.

До повышения в июле до 17,5% годовых было повышение в марте до 17%, до 16% - в январе 2018 г., 14,5% в декабре и 13,5% - в октябре 2017 г. Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 г.

Киевский экономист Виктор Скаршевский выразил мнение, что данное решение о повышении учетной ставки позволит Нацбанку краткосрочно укрепить обменный курс примерно на 20 коп. "Правда, при этом недоступные банковские кредиты для бизнеса станут еще более недоступными", - подчеркнул он.

Минпром

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