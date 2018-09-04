Нацбанк продал 40 миллионов долларов для спасения гривни

Национальный банк Украины продал 40,1 миллиона долларов на валютном аукционе.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Как отмечается, средневзвешенный курс аукциона составил 28,4844 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах - 53,5 миллиона долларов.

Напомним, 4 сентября Национальный банк Украины объявил проведение валютного аукциона по продаже иностранной валюты за гривну. Объем аукциона составил 100 млн долларов.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что курс доллара находится в прогнозируемых пределах на 2018 год.

Как сообщалось ранее, Национальный банк официально не обнародует никаких прогнозов курса гривни, поскольку он определяется рынком.