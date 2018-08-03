Нацбанк продал на аукционе еще $50 млн

НБУ пытается стабилизировать гривну

Нацбанк не смог удовлетворить все заявки на покупку валюты. Курс доллара на межбанке поднялся до 27,0883 грн/$1.

Национальный банк Украины на аукционе по продаже валюты в пятницу, 3 августа, удовлетворил 18 заявок на сумму $50 млн. Об этом сообщается на сайте регулятора.

На аукцион объемом до $50 млн была подана 41 заявка на общую сумму $75,5 млн по курсу от 27,04 грн/$1 до 27,095 грн/$1.

Курс отсечения был установлен на уровне 27,0851 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,0886 грн/$1.

По данным НБУ, справочное значение курса гривны к доллару в этот день на 12:00 снизилось до 27,0883 грн/$1 с 27,0123 грн/$1 днем ранее.

Накануне НБУ продал на межбанке $100 млн, удовлетворив 35 заявок. При этом на аукцион было подано 44 заявки на общую сумму $124,2 млн по курсу от 26,95 грн/$1 до 27,0101 грн/$1.

Ранее Нацбанк назвал факторы, обвалившие гривну в июле. Для регулирования курса НБУ осуществлял валютные интервенции на межбанке, продав 63 млн долларов.