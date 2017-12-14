Нацбанк рассчитывает в следующем году получить от МВФ $3,5 миллиарда

Национальный банк Украины рассчитывает в 2018 году получить два транша кредита в рамках программы с Международным валютным фондом на сумму 3,5 млрд долл., сообщил сегодня журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"Мы рассчитываем в следующем году получить 2 транша на общую сумму 3,5 млрд долл.", - сказал Чурий.

В то же время он отметил, что в этом году получение транша МВФ уже невозможно. Национальный банк ожидает получения следующего транша кредита Фонда во втором квартале 2018 года.

"Приезд миссии может быть под конец января, пересмотр программы - февраль- март. Транш возможен во втором квартале", - сказал Смолий.

Как сообщал УНИАН, МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

Выделение очередного транша Фонда ожидалось в сентябре, однако Украина не выполнила обязательные условия пересмотра программы, включающие принятие законов о пенсионной реформе и приватизации, а также об антикоррупционном суде.