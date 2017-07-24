Нацбанк разрешил объединение двух банков по упрощенной процедуре

Национальный банк Украины согласовал план присоединения "Экспресс-банка" (Киев) к "Индустриалбанку" (Запорожье). Об этом Українським новинам сообщила пресс-служба НБУ.

Так, 14 июля НБУ согласовал проект плана реорганизации путем присоединения по упрощенной процедуре двум первым банкам, которые обратились к НБУ с таким документом - "Индустриалбанку" и "Экспресс-банку".

Согласно плану реорганизации, предполагается реорганизовать "Экспресс-банк" путем присоединения к "Индустриалбанку".

"Представленный проект плана реорганизации соответствует требованиям, установленным положением об особенностях реорганизации банка по решению его собственников, утвержденным постановлением правления Национального банка от 27.06.2008 No189 с изменениями, и предусматривает порядок присоединения банка присоединяемого к банку-правопреемнику, основные условия присоединения порядок осуществления конвертации акций, порядок передачи активов и обязательств и определение их стоимости, а также другие положения, необходимые для осуществления реорганизации с учетом особенностей, установленных законом Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", - сообщил НБУ.

Упрощенная процедура сокращает срок реорганизации банков путем присоединения до 3-4 месяцев.

Крупнейшим акционером "Индустриалбанка" является мать Владимира Дворецкого - Роза Дворецкая с прямой долей в 48,3% акций (опосредованно она владеет 65,5% акций).

Она также является крупнейшим опосредованным акционером "Экспресс-банка" (80,03%). Данные банки входят в одну банковскую группу.

В феврале стало известно, что "Индустриалбанк" планирует завершить слияние с "Экспресс-банком" в течение 2017 года.

По материалам: Українські новини