Нацбанк снизил учетную ставку до 15,5%

Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 15,5% годовых с 25 октября 2019 года, сообщается на сайте НБУ.

"Более стремительное снижение фундаментального инфляционного давления и неизменность баланса рисков создали основания для более быстрого смягчения монетарной политики в этом году, чем предполагал предыдущий макроэкономический прогноз, и правление снизило учетную ставку на 1 процентный пункт - до 15,5%", - говорится в сообщении.

Прогнозный сценарий Национального банка предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% на конец 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

Отмечается, что в сентябре 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 7,5% и была даже ниже прогноза, опубликованного в июльском инфляционном отчете. Снижение инфляции продолжилось и в октябре, как свидетельствуют результаты предварительной оценки Национального банка.

"В основе этой устойчивой тенденции - постепенное ослабление фундаментального давления на цены, признаком которого является стремительное замедление базовой инфляции. Жесткая монетарная политика стала одной из причин укрепления обменного курса и улучшения инфляционных ожиданий. Это заметно сказывается на ценах и превышает влияние факторов, которые, наоборот, давят на цены в сторону повышения, в частности влияние все еще устойчивого потребительского спроса. Инфляция будет и дальше замедляться до цели 5%. По-прежнему ожидается, что инфляция снизится до 6,3% на конец этого года и в начале следующего войдет в целевой диапазон и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года", - рассказали в НБУ.

Базовая инфляция будет замедляться до конца 2019 года существеннее, чем предполагалось ранее, а цены на топливо будут оставаться ниже прошлогодних в связи с прочным обменным курсом гривни. В то же время на инфляции негативно сказываются неблагоприятные погодные условия, которые влияют на предложение овощей. Учитывая взаимокомпенсирующее влияние этих факторов, прогноз Национального банка по инфляции на конец 2019 года не изменился, говорится в сообщении.

Согласно прогнозу НБУ, экономика Украины будет демонстрировать устойчивые темпы роста на уровне 3,5−4% в 2019-2021 годах. Дефицит текущего счета будет оставаться в приемлемых пределах.

"Ключевыми рисками для реализации указанного макроэкономического прогноза, в частности снижения инфляции до цели в 2020 году, является отсрочка заключения новой программы сотрудничества с МВФ и усиление угроз для макрофинансовой стабильности, прежде всего в результате решений украинских судов. Реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат", - добавили в НБУ