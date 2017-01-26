Нацбанк: транш МВФ должен увеличить резервы до $21,3 миллиарда

Международные резервы Украины до конца 2017 года должны увеличиться до $21,3 млрд.

Об этом на пресс-конференции сказала председатель Национального банка Валерия Гонтарева, сообщает корреспондент Укринформа.

"Получение запланированных траншей по программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом даст возможность увеличить международные резервы к концу 2017 года до $21,3 млрд", - отметила Гонтарева.

Она также добавила, что к концу 2018 года ожидается рост международных резервов до $27,1 млрд.