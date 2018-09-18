Нацбанк ухудшил прогноз по экономике на 2019 год

Прогнозы Кабмина и НБУ по ВВП различаются на 0,5%

После роста на 3,4% в текущем году, в следующем развитие экономики резко замедлится до 2,5%, считают в НБУ.

В 2019 году роста реального ВВП Украины замедлится до 2,5%. Такие данные содержатся в прогнозе Совета Национального банка.

В документе отмечается, что в 2018 году ВВП вырастет на 3,4%, после чего рост замедлится до 2,5% в 2019 году и до 2,9% в 2020 году.

Ожидания НБУ отличаются от прогноза правительства, который ожидает рост ВВП в 2018 году на 3,2%, на 3,0% в 2019 году и на 3,8% в 2020 году.

Отметим, по данным Госслужбы статистики, во втором квартале 2018 года рост ВВП Украины составил 3,6%, тогда как в первом квартале темп роста был ниже – 3,1%.