Нацбанк ухудшил прогноз роста ВВП на 2017

В 2017 году экономический рост замедлится до 1,6%. Об этом сегодня сообщили в Национальном банке Украины (НБУ).

"В текущем году экономический рост замедлится до 1,6%. Пересмотр прогноза произошел из-за худших результатов экономической активности в первой половине года, в частности в сфере услуг, и через пересмотр оценок урожая зерновых", - говорится в сообщении НБУ.

В регуляторе отметили, что низкие показатели деятельности наиболее уязвимых к разрыву производственных связей с неконтролируемыми территориями отраслей сохраняются.

Напомним, ранее стало известно, что Нацбанк прогнозирует замедление роста экономики во II квартале 2017. По мнению НБУ, во II квартале продолжит отображаться на промышленном производстве и грузовых перевозках негативный эффект от прекращения транспортного сообщения, а также захват горно- металлургических предприятий на неподконтрольных территориях.

По материалам РБК-Украина