Нацбанк: украинский бизнес ждет доллар по 29

Украинский бизнес ожидает девальвации гривны и спрогнозировал обменный курс на уровне выше 29 грн за доллар. Об этом свидетельствуют данные опроса украинских предприятий, которые провел Нацбанк в первом квартале 2018 года.

Согласно опубликованным данным, респонденты помимо ухудшения валютного курса, ожидают также роста потребительских цен на 11.0%.

Невзирая на ухудшение макроэкономичнеских показателей, предприниматели ожидают рекордного с 2011 года повышения уровня деловой активности. Самые оптимистичные прогнозы среди торговых предприятий (ИДО - 127.0%) и перерабатывающей промышленности (126.7%).

Что касается инвестиций, рост объема иностранных вложений ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, кроме предприятий сельского хозяйства. Наибольшего притока средств ожидают транспортный бизнес и предприятия связи.

Также, бизнесмены повысили свои ожидания относительно роста потребности в заемных средствах в ближайшее время: баланс ответов - 43.5%. В то же время доля респондентов, которая планирует брать кредиты уменьшилась до 38.3%.

Напомним, 12 апреля Национальный банк принял решение продолжить меры по сдерживанию роста потребительских цен и сохранил учетную ставку на уровне 17%. По словам главы НБУ, в прошлом месяце потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 13,2% в годовом измерении.