Нацбанк упростил покупку валюты для некоторых операций

Национальный банк Украины в рамках либерализации валютного регулирования отменил ряд норма, ограничивавших операции по покупке валюты. Об этом сообщает пресс-служба НБУ

Как сообщается, регулятор упростил условия и порядок покупки и перечисления иностранной валюты для следующих операций:

- по операциям иностранных инвесторов с ОВГЗ. В том числе, урегулированы случаи проведения операций с ОВГЗ, полученным иностранными инвесторами путем конвертации депозитарных расписок, выпущенных на ОВГЗ иностранным банком;

- для случаев, когда расчеты по осуществлению иностранной инвестиции и дальнейшего ее возвращения проводятся через один банк, клиенту разрешено подавать упрощенный пакет документов, являющихся основанием для проведения этих операций;

- нормированы случаи покупки валюты для операций, связанных с выполнением резидентом-гарантом (поручителем) обязательств в иностранной валюте по резиденту-должнику перед нерезидентом по внешнеэкономическому договору и перед уполномоченным банком по кредитному договору в иностранной валюте.

Соответствующие изменения закреплены постановлением No65 от 18 июля 2017 года "О внесении изменений в Положение о порядке и условиях торговли иностранной валютой", и вступают в силу с 20 июля.