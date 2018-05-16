Нацбанк упростил покупку валюты для погашения кредитов

Национальный банк продолжает либерализовать условия покупки иностранной валюты и способствовать развитию экономической конкуренции на межбанке.

Об этом информирует пресс-служба НБУ.

"Во-первых, Национальный банк расширяет возможности для клиентов-заемщиков выбирать оптимальный курс покупки иностранной валюты в уполномоченных банках в целях исполнения обязательств перед уполномоченным банком- кредитором по кредитному договору", - говорится в сообщении.

До сих пор резидент-заемщик имел право покупать валюту только через уполномоченный банк, обслуживающий кредитный договор: "Отныне он сможет покупать ее и через другие банки по собственному выбору, в которых у него должен быть открыт текущий счет в иностранной валюте".

"Во-вторых, Национальный банк упрощает для иностранных инвесторов порядок возврата инвестиций и доходов от их осуществления", - отмечает регулятор.

Кроме того, НБУ отменил требование, которое обязывало банки осуществлять взаимные расчеты по операциям по покупке-продаже инвалют и банковских металлов за гривни только после подтверждения договоров с помощью Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке.