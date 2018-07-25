Нацбанк упростил привлечение кредитов из внешних источников

Национальный банк Украины внес изменения в валютное законодательство с целью упрощения сферы регулирования операций резидентов-заемщиков по привлечению внешних кредитных ресурсов в Украину.

Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

НБУ с 20 августа полностью автоматизирует процедуры регистрации и внесения изменений в договоры кредитования в иностранной валюте, заключенные резидентами-заемщиками.

Такие процедуры будет инициировать уполномоченный банк. Он направит соответствующий электронный документ в НБУ.

Кроме того, Нацбанк больше не будет требовать отдельной процедуры проверки документов, которая ранее проводилась, если соглашение о кредитовании имело признаки рискованной финансовой операции

"Это будет способствовать дальнейшей либерализации сферы валютного регулирования, улучшению финансирования экономических субъектов Украины и, соответственно, оживлению украинской экономики в целом", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 21 июня приняла в целом Закон "О валюте и валютных операциях", который заменит устаревший декрет Кабинета министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля" 1993 года и предполагает принцип "разрешено все, что прямо не запрещено законом".