Нацбанк випустив колекційний набір "Монети України 2021 року"

Національний банк на честь 25-річчя гривні випустив колекційний набір "Монети України 2021 року".

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова Національного банку Кирило Шевченко.

"25 років тому, у вересні 1996 року, в обіг увійшла нова українська валюта - гривня. Сьогодні ми навіть уявити не можемо нашу країну без власної національної валюти, адже вона стала одним із важливих символів державності та економічної незалежності України. Зараз Національний банк забезпечує економіку держави банкнотами і монетами національної валюти необхідних номіналів високої якості, які виготовляються на сучасному потужному українському Банкнотно-монетному дворі. На честь 25-річчя гривні ми випускаємо колекційний набір "Монети України 2021 року", - зазначив Шевченко.

Він розповів, що до набору входять: пам'ятна медаль, присвячена 25-річчю грошової реформи в Україні, розмінні монети номіналами 10 та 50 копійок та обігові монети номіналами 1, 2, 5, 10 гривень.

Зараз їх приблизно 10% від загальної кількості монет у обігу. З часом їх ставатиме все більше, адже вони поступово замінюють відповідні банкноти.

Придбати цей колекційний набір кожен охочий зможе через інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України або у банків- дистриб'юторів.