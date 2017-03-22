Нацбанк вводит санкции против "дочек" российских банков

Национальный банк Украины в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) вводит санкции против "дочек" российских банков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

"Руководствуясь пунктом 2 решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", правление Национального банка Украины 21.03.2017 приняло постановление No 25 "О внесении изменений в постановления Правления Национального банка Украины от 01 октября 2015 года No 654"", - говорится в сообщении.

Так, согласно постановлению, банкам Украины запрещено проводить операции, которые имеют целью, способствуют или могут способствовать избежанию ограничений установленных специальными экономическими и другими ограничительными мерами (санкциями); нарушают, способствуют или могут способствовать нарушению ограничений, установленных специальными экономическими и другими ограничительными мерами (санкциями).

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО относительно санкций против российских банков с долей государства, которые работают в Украине. Санкции сроком на один год будут применены к ПАО "Ощадбанк", ПАО "VS Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк), ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк" в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины на пользу связанных с ними лиц.