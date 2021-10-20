Нацбанк забороняє приймати рублі для поповнення депозитів

Національний банк вводить заборону на зарахування російських рублів на депозитні рахунки фізичних осіб.

Як повідомляється на сайті НБУ, постанова набирає чинності з 21 листопада 2021 року.

"Банку (філії, відділенню) заборонено здійснювати касові операції з приймання готівки іноземної валюти держави-окупанта для зарахування на вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб на період дії закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", - йдеться в документі

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