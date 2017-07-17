Нацбанку вернули полмиллиарда рефинансирования

Национальный банк в I полугодии получил в счет погашения задолженности по кредитам рефинансирования 514,7 млн грн, сообщается на сайте регулятора.

Кроме того, с января по июнь 2017 года ФГВФЛ продал залоговое имущество на сумму 304,7 млн грн, из которых НБУ уже получил 142 млн. Большинство реализованного имущества, а именно на сумму 283 млн грн, составляли права требования по заложенными в НБУ кредитным договорам. Эта сумма более чем 200 раз превышает показатель реализации аналогичных активов в первом полугодии 2016 года (1,3 млн грн).

Напомним, что НАБУ подозревает Национальный банк в соучастии в растрате 12 млрд грн рефинансирования.

Сообщалось, что НБУ систематически выдает рефинансирование банкам, названия которых держатся в тайне.Эксперты считают, что НБУ перешел к политике неоглашения банков, которым выдается рефинансирование, поскольку опасается паники среди вкладчиков таких банков. Ведь вкладчики могут решить, что у банка проблемы и начать забирать деньги с финучреждения. Так, в конце мая Нацбанк предоставил одному банку кредит рефинансирования на общую сумму 500 млн грн.

По мнению банкиров, возврат "рефинанса" стал бизнесом для владельцев банков и чиновников НБУ.

Как писало ZN.UA в статье "Где деньги?", если отвлечься от шквала страстей и эмоций, которым сопровождается нынешняя расчистка банковского сектора, то в сухом остатке страна имеет очень даже печальный результат. А именно: более 100 млрд грн розданного банкам-"зомби" рефинансирования не только ушли на фактическую поддержку бизнесов их собственников, но и перетекли на валютный и другие рынки. И вылились в конечном итоге в троекратную девальвацию национальной валюты и 60-процентную инфляцию.