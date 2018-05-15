Национализация Приватбанка: компания Коломойского проиграла суд по bail-in

Верховный Суд 10 мая отказался удовлетворить кассационную жалобу компании "Пром Гарант Плюс" к Приватбанку о возврате на счета 18,9 млн гривен, которые были списаны в ходе национализации (bail-in).

Об этом FinClub сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Верховный Суд принял постановление, которым подтвердил законность решений судов первой (29 марта 2017 года) и апелляционной инстанций (7 августа 2017 года) относительно законного применения к "Пром Гарант Плюс" ст. 41-1 закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Суды предыдущих инстанций пришли к выводу, что списание средств со счетов истца было осуществлено с соблюдением требований банковского законодательства.

Учредителями "Пром Гарант Плюс" являются три виргинские компании (Би-Си Карго Сервисес Лимитед, Денниелли Лимитед, Пристелли Холдингз Инк) и две белизские (Дивелопмент Инвесторс Лимитед, Кендлвуд Файненсиал Корп).

4 из указанных 5 компаний фигурируют в уголовном производстве Генпрокуратуры по выводу 19 млрд гривен рефинансирования из Приватбанка.

По данным ГПУ, эти компании, будучи подконтрольными бывшим должностным лицам Приватбанка, выступали учредителями фирм, которым банк до национализации выдавал сомнительные кредиты.

Напомним, в ходе национализации Приватбанка была проведена операция bail- in. В ее ходе были списаны средства связанных лиц и вклады других инвесторов, в том числе средства держателей еврооблигаций, общим объемом 29,4 млрд гривен.