Национализацию Приватбанка могут обжаловать в суде, - СМИ

На данный момент нет подтверждения, что банк выдал большое количество кредитов связанным с ним лицам.

Заявленное Национальным банком значительное количество кредитов, выданных "Приватбанком" связанным лицам, на сегодняшний день не нашло подтверждения, что дает бывшим собственникам банка основания для оспаривания решения государства о его национализации в судебном порядке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Экономическую правду.

Об этом пишет в своей статье для DT.UA Юлия Самаева, со ссылкой на слова управляющего партнера адвокатского объединения Suprema Lex Виктора Мороза, который является советником владельцев облигаций "Привата".

"На самом деле заявленное НБУ значительное количество кредитов, выданных связанным лицам, фактически положенное в основу национализации банка, на сегодняшний день не нашло подтверждения", - сказал Мороз.

"У бывших собственников банка существуют основания для оспаривания решения государства о национализации Приватбанка, однако, насколько мне известно, пока это не входит в их планы", - заявил юрист.

Самаева указывает, что в будущем поставленные под сомнения перечень связанных лиц и методика их определения могут стать основой для попыток через суды вернуть банк предыдущим владельцам.

"Ну конечно, это перспектива не месяцев, а лет. Ведь желательно вернуть банк уже в отличном, обеспеченном за счет налогоплательщиков финансовом состоянии", - заключает она.

Напомним, Кабинет министров 18 декабря прошлого года принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.

26 декабря Национальный банк Украины подтвердил конвертацию еврооблигаций и облигаций субординированного долга Приватбанка на общую сумму 595 млн долларов в капитал банка в ходе национализации.

Согласно сообщению НБУ, никакие выплаты держателям облигаций осуществляться не будут.

18 мая Держатели еврооблигаций "Приватбанка" обжаловали в Лондонском международном арбитражном суде (London Court of International Arbitration) принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка

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