Национальная полиция Украина в рамках Киотского протокола получила новые экологичные автомобили Mitsubishi

635 автомобилей с экологическими двигателями, переданные японской стороной Украине в рамках Киотского протокола, получат региональные подразделения полиции.

В мероприятии приняли участие Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Шигеки Сумме и президент корпорации "Mitsubishi Motors Corporation" Осаму Масуко.

Как подчеркнул глава правительства Владимир Гройсман: оснащение экологическими автомобилями "Mitsubishi" - это еще один шаг к техническому снабжению и обеспечению новой украинской полиции.

Министр внутренних дел Аваков Аваков отметил, что сегодняшнее событие - это не первый проект, основанный при поддержке Правительства Японии и господина Посла Шигеки Сумме. "Сегодня 635 автомобилей Mitsubishi пополнят ряды патрульной и других подразделений Национальной полиции Украины. Хочу публично поблагодарить господина президента корпорации "Mitsubishi Motors Corporation" Осаму Масуко, который в ответ на мою просьбу, и принимая во внимание особые условия развития полиции, предоставил скидку 13% на закупку этих автомобилей. И в ближайшее время еще 95 автомобилей будут работать в Нацполиции", - подчеркнул глава МВД и предложил партнерам не останавливаться, ведь впереди много проектов.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев выразил благодарность Правительству Украины за выделенные средства для приобретения и передачи значительного количества автомобилей.

По основным техническим и экологическим параметрам именно автомобили Mitsubishi Outlander PHEV являются наиболее эффективными полноприводными гибридными автомобилями для выполнения полицией своих функций. Кроме того, новые кроссоверы полностью соответствуют экологическим требованиям Киотского протокола по ограничению выбросов парниковых газов в транспортной отрасли. Кроме того, по словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, Национальная полиция получит лучшую комплектацию, а за счет низкой стоимости расхода топлива за год можно сэкономить около 330 млн. гривен.

Программа разработана в сотрудничестве с государственными и коммерческими структурами Японии в рамках Конвенции ООН об изменении климата (Киотского протокола). 27 мая 2016 она была одобрена протокольным решением Кабинета Министров Украины.

Стоимость проекта по замене автомобилей Национальной полиции составляет 958 440 774, 25 гривен. Средства поступили от японских частных компаний по договорам в рамках Киотского протокола.

Во время реализации проекта украинской стороне удалось сэкономить около 125 млн. гривен на закупки кроссоверов благодаря снижению производителем и поставщиком автомобилей цены на Mitsubishi Outlander PHEV для Национальной полиции. Этот ресурс будет направлен на дополнительное приобретение автомобилей по отдельной процедуре.

Автомобиль нового поколения кроссовер Mitsubishi Outlander PHEV представили в 2012 году на автосалоне в Женеве, а его гибридный вариант - в том же году в Париже.

Инф. Пресс-службы Департамента коммуникации МВД Украины.