Национальный инвестор должен быть для власти важнее иностранцев - эксперт

Для привлечения иностранных инвестиций власть должна сначала продемонстрировать успешное сотрудничество с национальным инвестором. Об этом в своем блоге заявил экономист, международный эксперт Игорь Гарбарук, передает УНН.

Пока в этом направлении результаты неудовлетворительные, говорит он. Экономика Украины стремительно падает: индекс промышленного производства за прошлый год - минус 8,3%, а невыполнение доходной части госбюджета - свыше 80 млрд грн.

На фоне таких неутешительных экономических показателей намерения правительства привлечь 50 млрд долл. инвестиций и создать 1 млн рабочих мест выглядят популизмом, считает Гарбарук.

Он напоминает заявление министра экономического развития Тимофея Милованова, который признал, что догнать даже соседнюю Беларусь - это 100 млн долларов инвестиций и 50 долгих лет упорной работы.

"А сколько же тогда нам потребуется времени, чтобы догнать ту же Польшу - не говоря о Германии, Франции, Испании и других странах ЕС. А пока мы их будем "догонять" - они будут стоять на месте?" - указывает экономист.

Для роста экономики в Украине должны создаваться крупные промышленные комплексы, способные производить качественные товары с высокой маржинальностью - товары, которые одинаково будут востребованы как на внутреннем, так и на внешних рынках, считает Гарбарук.

"А для их строительства нужны деньги, технологии и рабочие руки, способные это сделать. И эти деньги надо искать не в Азии, Америке или в швейцарском Давосе. Их нужно хотеть увидеть внутри нашей страны в сотрудничестве с национальными инвесторами и народом Украины", - отмечает он.

Правительство должно заниматься не pr-акциями и лозунгами, а реальной работой, пишет Гарбарук. И советует начать чиновникам со следующих действий: договориться с Нацбанком и максимально оперативно снизить учетную ставку до 7-ми, максимум 8-ми процентов и стимулировать частные банки кредитовать бизнес-проекты, связанные с обновлением основных фондов предприятий, а также строительством промышленных объектов, создаваемых "с нуля"; формировать комплексные программы долгосрочного льготного кредитования для бизнеса на 10-20 лет; все, что касается импорта в страну инновационных технологий и новейшего оборудования для строящихся объектов производства, - нулевая ставка налогообложения, вот что нужно.

"Любой бизнесмен добавит к моим предложениям еще десяток таких. Главное - это сделать так, чтобы государство повернулось к бизнесу лицом и с уважением относилось к людям, которые создают его благополучие", - отмечает Гарбарук.