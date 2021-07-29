Нацполіція контролюватиме дотримання автоперевізниками закону на транспорті - Монастирський

Національна поліція контролюватиме дотримання автоперевізниками вимог законодавства на автотранспорті - про таку домовленість із Міністерством інфраструктури повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає пресслужба МВС 29 липня.

Про це Монастирський заявив під час Спільного засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України та Національної ради реформ.

"Ми досягли домовленостей з керівництвом Міністерства інфраструктури щодо того, що поліція долучиться до захисту і збереження українських доріг. Зокрема, відбудеться передача функцій контролю за дотриманням автоперевізниками вимог законодавства та норм на автомобільному транспорті до сфери компетенції Нацполіції. Це стосується як міжнародних автомобільних перевезень пасажирів та вантажів, так і внутрішніх перевезень, габаритного контролю, контролю за режимом праці та відпочинку", - заявив міністр.

За його словами, для цього знадобляться зміни в законодавстві про автомобільний транспорт, Кодексі України про адміністративні правопорушення, Бюджетному кодексі та інших нормативно-правових актах.

"Для того, щоб здійснити цю роботу, потрібно здійснити аудит матеріально- технічної бази Укртрансбезпеки, місць проведення габаритно-вагового контролю, стан, потенційну придатність, сертифікації", - йдеться в повідомленні міністерства.

Монастирський додав, що МВС запропонує побудувати мережу низькошвидкісних високоточних майданчиків для автоматичної фіксації порушень габаритно- вагових норм. Він припустив, що таких майданчиків буде близько сотні.

МВС 21 липня повідомило про збільшення кількості патрульних екіпажів Нацполіції на найбільш аварійних ділянках доріг в Україні.