Нацсовет реформ поддержал новый законопроект о приватизации

Национальный совет реформ поддержал новый законопроект о приватизации имущества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития.

"Ни для кого не секрет, что приватизация идет не теми темпами, которые мы представляли. Начиная с 2015 года мы приватизировали 48 предприятий на общую сумму 3,6 млрд грн при плане поступлений от приватизаций на год 17 млрд грн", - сказал вице-премьер-министр- министра экономического развития и торговли Степан Кубив.

Далее он заявил о несовершенстве существующего процесса приватизации.

"У нас мало "легких" объектов для продажи, поэтому Фонд госимущества должен действовать более утонченно и профессионально", - сказал Кубив.

В то же время, Фонд госимущества назвал главной проблемой приватизации, непосредственную передачу министерствами государственных предприятий Фонду на продажу. Так, согласно сообщению размещенном в пресс-службе, Фонд ожидает передачи предприятий, определенных Минэкономразвития.

"К настоящему времени, согласно 271-му постановлению правительства, есть 389 предприятий, из которых только 153 - в ведении Фонда. Другие 105 запрещены к приватизации, 131 - у ведения министерств, то есть, не переданы Фонду, 64 объекта - неликвиды, а другие - с долгами под сто процентов стартовой собственности. Если сейчас активно не начать процесс передачи предприятий Фонду и их быструю продажу, то это приведет к увеличению неликвидных объектов за счет банкротства ныне существующих предприятий", - заявил глава Фонда госимущества Виталий Трубаров.

Как сообщал NewsOne, Украина должна как минимум удвоить реальный ВВП в течении следующих 15 лет. Об этом идет речь в национальном докладе ООН, который подготовило Министерство экономического развития и торговли Украины.

NewsOne

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